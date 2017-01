アジア通貨動向（9日）＝フィリピンペソが8カ月ぶり高値

[ソウル 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、フィリピンペソが8カ 月ぶり高値を付けた。中央銀行が利上げを実施するとの観測が背景にある。米中戦略・経 済対話が開幕し、人民元が上昇した。 フィリピンペソ は0.2%高の1ドル=43.34フィリピンペソと、1 1月8日以来の高値を付けた。金融政策の引き締め観測から、国内外の投資家が債券市場 で買いを入れた。 インドネシアルピアはオフショアのノンデリバラブル・フォワード(NDF)IDRN DFOR=が上昇。インドネシアでは大統領選の投票が行われており、国内の金融市場は休場 となっている。 台湾ドル は輸出業者の需要でアウトパフォーム。トレーダーによると、一部 の海外金融機関が朝方に台湾ドル買いを入れたものの、国内の株式市場が軟調なこともあ って、規模は小さかった。 中国人民銀行(中央銀行)が人民元の対ドルでの基準値を元高水準に設定したことを 受け、人民元 は3カ月ぶり高値を付けた。 ルー米財務長官は、市場主導の為替相場への移行が、中国にとって重要なステップだ との見解を示していた。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.64 101.57 -0.07 Sing dlr 1.2428 1.2433 +0.04 Taiwan dlr 29.898 29.970 +0.24 Korean won 1011.70 1011.90 +0.02 Baht 32.31 32.38 +0.22 Peso 43.37 43.41 +0.09 *Rupiah 11620.00 11620.00 +0.00 Rupee 59.84 59.78 -0.10 Ringgit 3.1720 3.1715 -0.02 Yuan 6.1966 6.2022 +0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.64 105.28 +3.58 Sing dlr 1.2428 1.2632 +1.64 Taiwan dlr 29.898 29.950 +0.17 Korean won 1011.70 1055.40 +4.32 Baht 32.31 32.86 +1.70 Peso 43.37 44.40 +2.38 Rupiah 11620.00 12160.00 +4.65 Rupee 59.84 61.80 +3.28 Ringgit 3.1720 3.2755 +3.26 Yuan 6.1966 6.0539 -2.30 *インドネシアの金融市場は、大統領選挙のため休場。