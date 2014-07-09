〔表〕米10年債入札リオープンの最高落札利回りは2.597％＝財務省

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［ワシントン ９日 ロイター］ - 米財務省によると、１０年債（リオープン＝銘 柄統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 2.597％ 平均落札利回り 2.560％ 最低落札利回り 2.491％ 落札価格 99.159293 最高利回り落札比率 14.04％ カバー（応札倍率） 2.57倍 （以下の単位はドル） 落札総額 21,000,026,800 応札総額 54,008,906,800 競争入札 20,983,520,000 非競争入札 16,506,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年7月15日 償還日 2024年5月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WJ5
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