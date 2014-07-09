米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＯＭＣ議事録で

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［ニューヨーク ９日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時00分 100*00.00=3.3748% 前営業日終盤 99*30.50=3.3773% １０年債 米東部時間16時00分 99*16.00=2.5576% 前営業日終盤 99*15.50=2.5594% ５年債 米東部時間15時59分 99*24.50=1.6743% 前営業日終盤 99*21.50=1.6940% ２年債 米東部時間16時00分 100*00.75=0.4881% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% ９日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。午後発表された６月の米連邦公開市 場委員会（ＦＯＭＣ）議事録は、経済が最近強まりつつあることを認めながらも、来年後 半まで利上げはない公算を示唆する内容となった。 Ｔボンド先物９月限 は１２／３２高の１３６─３１／３２。 Ｔノート先物９月限 は７．５０／３２高の１２４─３１．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (-4.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)
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