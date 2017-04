UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*30.00=3.3782% 前営業日終盤 99*30.50=3.3773% 10年債 米東部時間17時05分 99*16.50=2.5558% 前営業日終盤 99*15.50=2.5594% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.75=1.6726% 前営業日終盤 99*21.50=1.6940% 2年債 米東部時間16時44分 100*01.25=0.4801% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% 9日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。午後発表された6月の米連邦公開市 場委員会(FOMC)議事要旨は、経済が最近強まりつつあることを認めながらも、来年 後半まで利上げはない公算を示唆する内容となった。 6月17─18日分のFOMC議事要旨によると、金融緩和の解除に向けた出口戦略 の詳細について検討を始めたことが明らかになった。10月の証券購入終了が示唆された ほか、金融政策の正常化に向けてはリバースレポと超過準備預金金利(IOER)の双方 を活用して政策金利の上限と下限を定める方向で、当局者らがおおむね一致。正式な決定 はなかったが、多くの参加者がIOERとリバースレポの金利差を20ベーシスポイント (bp)程度とすることを支持したという。 企業決算への警戒感やさえない海外経済統計、イスラエル情勢の緊張などが相場の下 支えとなり、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和期待も利回り格差で優位に立つ米国債の 買いにつながったという。 指標10年債 は3/32高。利回りは2.554%と、前日から1ベー シスポイント(bp)低下。30年債 は7/32高。利回りは3.369% と1bp低下。取引レンジは3.358%から3.397%。 3年債利回り は一時、2011年5月以降で初めて1%を超えた。その後 は0.9783%で推移。 この日行われた10年債入札(リオープン=銘柄統合)は、最高落札利回りが2.5 97%と2013年6月以来の低水準となった。需要は全体的に平均を下回り、直接入札 者の比率は今年1月以降で最低となった。 Tボンド先物9月限 は12/32高の136─31/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の124─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (-4.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)