アジア通貨動向（10日）＝インドネシアルピアが7週間ぶり高値

[ソウル 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、インドネシアルピ ア が7週間ぶりの高値に上昇した。同国では、前日投開票の大統領選でジャカル タ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が優勢と伝わったことを受け、株式相場と債券相場が いずれも上昇している。 ただ、対立候補のプラボウォ・スビアント氏も勝利宣言を行っており、不透明感から 一段の上昇には至っていない。 ルピアは対米ドルで一時、1.0%高の1万1500ルピアに上昇。5月22日以来 の高値を付けた。ただ、利益確定のルピア売り・ドル買いも入ったため、上げ幅をやや縮 めた。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)も下落した。 SEBのアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ氏は「現在、ドル/ルピアのNDFは ロングにしている」という。同氏は、非公式な速報の大半がウィドド氏優勢を示している と述べ、「最終結果が明らかになるまで相場の上昇余地は限定的とみられるため、今後数 日間は利食い売りを出す予定だ」と話した。選挙の正式結果は21―22日に発表される 予定。 ルピアの当面の上値抵抗線は、フィボナッチ・リトレースメントで4―6月の下落分 の76.4%戻し水準に当たる1万1448ルピアとみられる。 タイバーツ は対米ドルで0.4%上昇の32.11バーツ。ヘッジファンド からの需要で、4月10日以来の高値で推移している。 *0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.51 101.65 +0.13 Sing dlr 1.2412 1.2414 +0.02 Taiwan dlr 29.885 29.962 +0.26 Korean won 1011.50 1012.10 +0.06 Baht 32.18 32.24 +0.19 Peso 43.27 43.32 +0.12 Rupiah 11545.00 11620.00 +0.65 Rupee 59.65 59.75 +0.17 Ringgit 3.1705 3.1725 +0.06 Yuan 6.1968 6.1999 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.51 105.28 +3.71 Sing dlr 1.2412 1.2632 +1.77 Taiwan dlr 29.885 29.950 +0.22 Korean won 1011.50 1055.40 +4.34 Baht 32.18 32.86 +2.11 Peso 43.27 44.40 +2.61 Rupiah 11545.00 12160.00 +5.33 Rupee 59.65 61.80 +3.60 Ringgit 3.1705 3.2755 +3.31 Yuan 6.1968 6.0539 -2.31