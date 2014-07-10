11日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：5年利付国債(７月債)の発行予定額等 - 1500 日本：6月投信概況 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Thursday, 10 July, 2014 インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：中銀金融政策決定会合 中国：６月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行）[CNN YL=ECI] 10─15日に発表予定 インド：財務省が２０１４／１５年度予算発表 主要企業決算発表特になし 0130 豪：6月雇用統計（連邦統計局） 0200 中国：6月貿易統計 0645 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：5月貿易収支（国立統計局） 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：5月卸売在庫（商務省） 1400 米：下院金融委、ＦＲＢ改革法案めぐる公聴会開催 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 1715 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ショーニー） 米経 済と金融政策 2030 米：フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（マサチューセッツ州ケンブリッジ） "Financia l Sector Reform" Friday, 11 July, 2014 海外主要企業決算発表予定 - Q2 2014 Wells Fargo 日米防衛相会談 ロシアのプーチン大統領、ブラジルなど中南米を歴訪（１６日まで） タイ：三宝節（アプサラ・ブーチャ）の祝日 0600 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0600 独：６月卸売物価指数（連邦統計庁） 1515 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論会司会（ワイオミング州ジ ャクソンホール） 起業をめぐる課題 1800 米：6月財政収支（財務省） 1900 米：シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加（ワイオミング州 ジャクソンホール）