UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ポルトガル銀めぐる信用不安で

(内容を追加します。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*02.50=3.3707% 前営業日終盤 99*30.00=3.3782% 10年債 米東部時間16時58分 99*21.50=2.5377% 前営業日終盤 99*16.50=2.5558% 5年債 米東部時間17時05分 99*27.75=1.6529% 前営業日終盤 99*24.75=1.6726% 2年債 米東部時間17時05分 100*02.75=0.4561% 前営業日終盤 100*01.25=0.4801% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。指標利回りは5週間ぶりの低水準 となった。ポルトガルの銀行をめぐる信用不安が欧州全体の金融問題に発展しかねないと の懸念が募るなか、低リスクとされる債券を物色する動きがみられた。 世界的な株安や海外のさえない経済統計、イスラエル情勢の緊張など「足元、米国債 を買う理由に事欠かない」(ジョン・ハンコックAMのマイク・ロリツィオ米国債トレー ディング部長)という。 指標10年債 は1/32高。利回りは2.539%と、前日から0.6 ベーシスポイント(bp)低下した。 一方、30年債 は6/32安。利回りは3.372%と1bp上昇。 バンコ・エスピリト・サント(BES) の筆頭株主であるエスピリト・サン ト・フィナンシャル・グループ(ESFG) は10日、株式と債券の取引を停止 することを決定したとした上で、親会社のエスピリト・サント・インターナショナル(E SI)が重大な困難に直面していると認めた。 またポルトガルの証券市場監督当局(CMVM)は、エスピリト・サント・グループ の持ち株会社であるリオフォルテの社債にポルトガル・テレコム が大規模な投 資 を行っていたとして、同案件を調査していることを明らかにした。 こうしたなか、ポルトガル中央銀行の報道官は、BESの支払い能力は堅固で、グル ープ企業から波及的な影響を受けることはないとの見方を示し、「同行の財務状態は最近 の資本増強で大幅に強化されている」と述べた。 BESに絡む信用不安が広がるなか、米10年債、30年債利回りはともに2.49 4%、3.323%と5週間ぶりの低水準をつけた。 7月5日終了週の新規失業保険申請件数は、前週比1万1000件減の30万400 0件となった。市場予想は前週と変わらずの31 万5000件。労働市場のすう勢をよ り正確に表すとされる4週間移動平均は3500件減の31万1500件と、2007年 8月以降で、2番目に低い水準となった。 Tボンド先物9月限 は4/32高の137─03/32。 Tノート先物9月限 は6/32高の125─05.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)