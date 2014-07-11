ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 12 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- 0015 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論会司会（ワイオミング州ジャクソンホール） - 起業をめぐる課題 0300 米：6月財政収支（財務省） - 0400 米：シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加（ワイオミング州ジャクソンホール） - Monday, 14 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目（日銀） - 0900 シンガポール：第２・四半期ＧＤＰ - 1100 中国：１─６月対中国海外直接投資 （商務省） - 14─19日に発表 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）

1800 ユーロ圏：５月鉱工業生産（統計局） - Tuesday, 15 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目（日銀） - All Day マレーシ：ライラト・ル・カドルの祝日 - All Day BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル） - １６日まで 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 豪：中銀理事会議事録 - 1730 英：６月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：６月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1800 英：カーニー総裁が６月の金融安定報告書に関する財務省の委員会に出席 - ベイリー副総裁も参加 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：６月輸出入物価（労働省） - 2130 米：６月小売売上高（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：5月対米証券投資（財務省） - 2300 米：５月企業在庫（商務省） - 2300 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 - Wednesday, 16 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 欧州議会がユンケル氏の欧州委員会委員長の指名承認投票 - Time Unknown EU首脳会議 - ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２０年利付国債（７月債)の発行予定額等 - 1100 中国：６月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1100 中国：第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1300 日本：キリンＨＤ ビール事業新プロジェクト発表会 - 1400 日本：７月金融経済月報（日銀） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1730 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：６月卸売物価指数（労働省） - 2200 米：５月対米証券投資（財務省） - 2215 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：６月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 - 2300 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 2300 米：イエレンＦＲＢ議長が下院金融委員会で証言 - Thursday, 17 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表） - 現地時間１６日 Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） - All Day 中国：習近平国家主席がアルゼンチン、ベネズエラなど歴訪（２３日まで） - 0100 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ロサンジェルス） - "Monetary Policy and the Maginot Line" at the University of Southern California 0300 米：地区連銀経済報告 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1500 日本：谷垣法相講演 - 1645 英：カンリフ中銀副総裁が講演（ロンドン） - 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） - 2130 米：６月住宅着工件数（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0235 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演（ケンタッキー州オーウェンズバラ） - 米経済・金融政策について 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１２・１３日分） - 1030 中国：６月新築住宅価格 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1700 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） - 2255 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Sunday, 20 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- All Day タイ：総選挙 - Monday, 21 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選の結果公式発表 - （２２日までの間に発表） 1500 独：６月生産者物価指数（連邦統計庁） - Tuesday, 22 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（シドニー） - Anika Foundationの昼食会 1400 日本：5月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Wednesday, 23 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 英：カーニー総裁が世界経済に関する討論会に参加（グラスゴー） - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1200 日本：古賀野村ＨＤ会長講演 - 「成長戦略には何が必要か、現場からの視点」 1730 英：７月中銀金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 24 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間７月２４日 0850 日本：６月貿易統計（財務省） - 1045 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1500 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） - 24━29日の間に発表 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 - 1730 英：6月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0850 日本 ６月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 独：8月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1700 独：7月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：6月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：6月耐久財受注（商務省） - Saturday, 26 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 - Monday, 28 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 - （２９日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 - 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） - ２８━３１日の間に発表 2245 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Tuesday, 29 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：財務省2年債入札 - 0830 日本：６月完全失業率（総務省） - 0830 日本：６月家計調査（総務省） - 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：6月商業販売統計経産省） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 30 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省5年債入札 - 0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省）） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2100 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Thursday, 31 July, 2014-------------------------------------------------------------------------------------------- Time Unknown フィリピン：金融政策会合 - 0200 米：財務省変動利付2年債入札 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1030 日本：６月毎月勤労統計（厚労省） - 1230 日本：７月国際投資戦略調査 - 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） - 1655 独：７月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：７月消費者物価指数速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：６月失業率（統計局） - 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 -