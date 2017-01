アジア通貨動向（11日）＝ウォンが下落主導、ポルトガル銀めぐる金融不安が圧迫

[ソウル 11日 ロイター] - 11日のアジア通貨市場では、韓国ウォンが下落 を主導した。大半の通貨が週間ベースで下落する見通し。ポルトガルの銀行めぐる信用不 安などが圧迫材料となっている。 韓国ウォン は、週間ベースで4カ月ぶりの大幅下落となる見通し。オフシ ョアファンドの利益確定売りが背景にある。 マレーシア中央銀行は10日、約3年ぶりの利上げに踏み切った。だが、ポルトガル の銀行の問題が圧迫し、中銀の利上げはリンギ 押し上げにつながらなかった。 アナリストによると、新興アジア通貨はリスク回避地合いの強まりで短期的には修正 局面となる可能性があるものの、高利回りを追求する流れが支援する見込み。 オーストラリアのコモンウェルス銀行の為替ストラテジスト、アンディ・ジー氏は「 今の流れは一時的だ。欧州中央銀行(ECB)は流動性供給を約束しており、ユーロ圏の 銀行危機が再燃するとは思えない」と述べた。 インドネシアルピア は大統領選挙の結果をめぐる不透明感を背景に下落した 。選管の公式結果が発表されるまで、ルピアは不安定な取引が続く見通し。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.26 101.34 +0.08 Sing dlr 1.2422 1.2415 -0.06 Taiwan dlr 29.927 29.945 +0.06 Korean won 1019.60 1013.40 -0.61 *Baht 32.19 32.18 -0.03 Peso 43.50 43.38 -0.26 Rupiah 11585.00 11570.00 -0.13 Rupee 60.18 60.19 +0.02 Ringgit 3.1850 3.1785 -0.20 Yuan 6.2082 6.2028 -0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.26 105.28 +3.97 Sing dlr 1.2422 1.2632 +1.69 Taiwan dlr 29.927 29.950 +0.08 Korean won 1019.60 1055.40 +3.51 Baht 32.19 32.86 +2.08 Peso 43.50 44.40 +2.07 Rupiah 11585.00 12160.00 +4.96 Rupee 60.18 61.80 +2.69 Ringgit 3.1850 3.2755 +2.84 Yuan 6.2082 6.0539 -2.49 *タイの金融市場は祝日で休場