TABLE-Toubu Jyuhan -2013/14 parent results

Jul 11 Toubu Jyuhan Co., Ltd. PARENT-ONLY FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)

Year Year Year Next

ended May 31, 2014 ended May 31, 2013 to May 31, 2015 Year

LATEST YEAR-AGO COMPANY H1

RESULT RESULT FORCAST FORCAST Sales 4.32 3.58 4.72 2.12

(+20.6 pct) (+10.6 pct) (+9.3 pct) (+0.7 pct) Operating 343 mln 270 mln 385 mln 135 mln

(+26.9 pct) (+27.8 pct) (+12.2 pct) (-14.2pct) Recurring 324 mln 261 mln 374 mln 130 mln

(+24.2 pct) (+23.0 pct) (+15.6 pct) (-14.6pct) Net 190 mln 150 mln 217 mln 75 mln

(+26.6 pct) (+34.9 pct) (+14.4 pct) (-19.6pct) EPS 191.92 yen 154.56 yen 160.32 yen 55.75 yen EPS Diluted 191.90 yen 149.81 yen Ann Div 20.00 yen 1,500.00 yen 20.00 yen -Q2 div nil nil nil -Q4 div 20.00 yen 1,500.00 yen 20.00 yen