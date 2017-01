TABLE-Goyo Foods Industry -2013/14 parent results

Jul 11 Goyo Foods Industry Co., Ltd. PARENT-ONLY FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)

Year Year Year Next

ended May 31, 2014 ended May 31, 2013 to May 31, 2015 Year

LATEST YEAR-AGO COMPANY H1

RESULT RESULT FORCAST FORCAST Sales 1.33 1.19 1.53 681 mln

(+12.3 pct) (-3.4pct) (+14.7 pct) (+11.7 pct) Operating loss 7 mln loss 141 mln 37 mln 0 mln Recurring loss 42 mln loss 163 mln 15 mln loss 12 mln Net loss 37 mln loss 154 mln 14 mln loss 13 mln EPS loss 39.58 yen loss 162.51 yen 14.74 yen loss 13.84 yen Ann Div nil nil nil -Q2 div nil nil nil -Q4 div nil nil nil