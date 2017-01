米金融・債券市場＝国債価格上昇、ポルトガル銀問題や中東情勢の緊張で

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*23.00=3.3366% 前営業日終盤 100*02.50=3.3707% 10年債 米東部時間17時05分 99*27.50=2.5160% 前営業日終盤 99*21.50=2.5377% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.75=1.6398% 前営業日終盤 99*27.75=1.6529% 2年債 米東部時間13時28分 100*03.00=0.4519% 前営業日終盤 100*02.75=0.4561% 11日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。指標利回りは5週間ぶりの低水準 付近で推移した。中東情勢の緊張やポルトガルの銀行をめぐる信用不安で買いが優勢とな り、米連邦準備理事会(FRB)が早期利上げに踏み切る公算は小さいとの見方も相場の 下支えとなった。 指標利回りは週間で4カ月ぶりの大幅な低下となる勢い。 RWプレスプリックの国債・政府機関債トレーディング部長、ラリー・ミルスタイン 氏は「ポルトガルの問題や中東での地政学的緊張に伴い、投資家は週末にかけて債券のシ ョートポジションは望ましくないと判断した」と述べた。 来週は、15・16日に行われるイエレンFRB議長の半期に一度の議会証言が注目 されている。 FRB当局者の発言では、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が、インフレ率はFRBの 目標である2%を幾分上回っても「壊滅的な状況」ではなく、FRBは経済状況に応じ、 2.4%への上昇を容認することは可能との見解を示したほか、フィラデルフィア地区連 銀のプロッサー総裁は、最近のインフレ・雇用関連統計が強まっていることを踏まえると 、FRBは多くの人が考えるよりも利上げに近づいている可能性があるとの見方を明らか にした。 指標10年債 は4/32高。利回りは2.518%と、前日から2ベー シスポイント(bp)低下した。 2年債 利回りは0.452%で約1bp低下した。 Tボンド先物9月限 は9/32高の137─12/32。 Tノート先物9月限 は1.50/32高の125─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)