UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが増加

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(内容を追加しました) ［１１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（７月８日までの週）によると、ドルの買い越しが増加 した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、１０３億４０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は８６億５００ ０万ドルと、５週間ぶりの低水準だった。 詳細は以下の通り。 円 08Jul2014 week Prior week Long 11,174 18,739 Short 77,549 77,425 Net -66,375 -58,686 ユーロ 08Jul2014 week Prior week Long 51,595 52,665 Short 110,860 113,441 Net -59,265 -60,776 ポンド 08Jul2014 week Prior week Long 86,614 99,929 Short 44,975 43,517 Net 41,639 56,412 スイスフラン 08Jul2014 week Prior week Long 9,136 9,731 Short 15,949 16,991 Net -6,813 -7,260 カナダドル 08Jul2014 week Prior week Long 58,245 44,755 Short 47,950 42,060 Net 10,295 2,695 豪ドル 08Jul2014 week Prior week Long 66,705 76,598 Short 30,102 37,719 Net 36,603 38,879 メキシコペソ 08Jul2014 week Prior week Long 82,777 85,387 Short 13,966 15,825 Net 68,811 69,562 ニュージーランドドル 08Jul2014 week Prior week Long 26,750 26,563 Short 12,334 17,578 Net 14,416 8,985
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