〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 14日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9 時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【7月14日―7月18日の海外経済指標】 14日(月) 0900 ユーロ圏:5月鉱工業生産(統計局) (前月比、%) -1.2 0.8 (前年比、%) 0.5 1.4 15日(火) 0200 中国:1─6月対中国海外直接投資 (商務省) (年初来前年比、%) N/A 2.8 0830 英:6月消費者物価指数(国立統計局) CPI(前月比、%) -0.1 -0.1 (前年比、%) 1.6 1.5 RPI(前月比、%) 0.0 0.1 (前年比、%) 2.5 2.4 RPIX(前月比、%) 0.0 0.1 (前年比、%) 2.5 2.5 0830 英:6月生産者物価指数(国立統計局) 投入(前月比、%) 0.1 -0.9 (前年比、%) -4.5 -5.0 産出(前月比、%) 0.1 -0.1 (前年比、%) 0.5 0.5 0900 独:7月景気期待指数(ZEW) (景気期待指数) 28.0 29.8 (現況指数) 67.0 67.7 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:7月NY州製造業業況指数(連銀) (指数) 17.10 19.28 1230 米:6月輸出入物価(労働省) (輸入物価/前月比、%) 0.3 0.1 (輸出物価/前月比、%) 0.2 0.1 1230 米:6月小売売上高(商務省) (前月比、%) 0.6 0.3 (自動車除く/前月比、%) 0.5 0.1 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:5月対米証券投資(財務省) 1400 米:5月企業在庫(商務省) (前月比、%) 0.6 0.6 16日(水) 0200 中国:第2・四半期中国GDP(国家統計局) (前年比、%) 7.4 7.4 6月中国鉱工業生産(国家統計局) (前年比、%) 9.0 8.8 6月中国小売売上高(国家統計局) (前年比、%) 12.4 12.5 1─6月中国固定資産投資(国家統計局) (年初来前年比、%) 17.2 17.2 0830 英:3─5月ILO方式失業率(国立統計局) (%) 6.5 6.6 0900 ユーロ圏:5月貿易収支(統計局) (10億ユーロ) N/A 15.7 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:6月卸売物価指数(労働省) (指数・最終需要/前月比、%) 0.2 -0.2 (指数・最終需要/前年比、%) 1.9 2.0 (コア指数・最終需要/前月比、%) 0.2 -0.1 (コア指数・最終需要/前年比、%) 1.7 2.0 1300 米:5月対米証券投資(財務省) 1315 米:6月鉱工業生産(FRB) (指数/前月比、%) 0.4 0.6 (設備稼働率、%) 79.3 79.1 1400 米:7月住宅建設業者指数(NAHB) (指数) 50 49 17日(木) 0900 ユーロ圏:6月消費者物価指数改定値(統計局) (前月比、%) 0.1 -0.1 (前年比、%) 0.5 0.5 1230 米:6月住宅着工件数(商務省) (着工件数/年率、万戸) 102.0 100.1 (許可件数/年率、万戸) 104.0 100.5 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) (7/12までの週、1000件) 310 304 1400 米:7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 16.0 17.8 18日(金) 0130 中国:6月新築住宅価格 0800 ユーロ圏:5月経常収支(ECB) (季調前、10億ユーロ) N/A 21.5 1355 米:7月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 (指数) 83.0 82.5 1400 米:6月景気先行指数(コンファレンス・ボード) (指数/前月比、%) 0.5 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【7月14日―7月18日の海外行事予定】 14日(月) ユーロ圏:ドラギECB総裁が欧州議会で証言(ストラスブール) 0900 ユーロ圏:5月鉱工業生産(統計局) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 15日(火) BRICSサミット(フォルタレザ、ブラジル)─16日まで 0130 豪:中銀理事会議事録 0900 英:カーニー総裁が6月の金融安定報告書に関する財務省の委員会に出席 ベイリー副総裁も参加 1400 米:イエレンFRB議長が上院銀行委員会で証言 1530 米:財務省4週間物TB入札 16日(水) 欧州議会がユンケル氏の欧州委員会委員長の指名承認投票 EU首脳会議 - ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 1400 カナダ:中銀政策金利・金融政策リポート発表 1400 米:イエレンFRB議長が下院金融委員会で証言 1420 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ(ロサンゼルス) 1600 米:ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演(ロサンゼルス)─ "Monetary Policy an d the Maginot Line" at the University of Southern California 1800 米:地区連銀経済報告 17日(木) ブラジル:中銀金融政策決定会合(金利発表)─現地時間16日 ECB理事会(金利発表なし、フランクフルト) 中国:習近平国家主席がアルゼンチン、ベネズエラなど歴訪(23日まで) 英:カンリフ中銀副総裁が講演(ロンドン) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省インフレ指数連動10年債入札条件 1500 米:財務省52週間物TB入札条件 1735 米:セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演(ケンタッキー州オーウェンズバラ) ─米経済・金融政策について 18日(金) 特になし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━