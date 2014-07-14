再送-〔表〕海外主要経済指標予測

(重複のため１５日の対米証券投資を削除します) ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月１４日―２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １４日（月） 0900 ユーロ圏：５月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -1.2 0.8 （前年比、％） 0.5 1.4 １５日（火） 0200 中国：１─６月対中国海外直接投資 （商務省） （年初来前年比、％） N/A 2.8 0830 英：６月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 1.6 1.5 ＲＰＩ（前月比、％） 0.0 0.1 （前年比、％） 2.5 2.4 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.0 0.1 （前年比、％） 2.5 2.5 0830 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 0.1 -0.9 （前年比、％） -4.5 -5.0 産出（前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.5 0.5 0900 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 28.0 29.8 （現況指数） 67.0 67.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 17.10 19.28 1230 米：６月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.3 0.1 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.1 1230 米：６月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.5 0.1 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：５月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 0.6 １６日（水） 0200 中国：第２・四半期ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.4 7.4 6月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.0 8.8 6月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.4 12.5 1─6月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.2 17.2 0830 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 6.5 6.6 0900 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 15.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：６月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.2 -0.2 （指数・最終需要／前年比、％） 1.9 2.0 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.2 -0.1 （コア指数・最終需要／前年比、％） 1.7 2.0 1300 米：５月対米証券投資（財務省） 1315 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.4 0.6 （設備稼働率、％） 79.3 79.1 1400 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 50 49 １７日（木） 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.5 0.5 1230 米：６月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 102.0 100.1 （許可件数／年率、万戸） 104.0 100.5 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／12までの週、1000件） 310 304 1400 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 16.0 17.8 １８日（金） 0130 中国：６月新築住宅価格 0800 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 21.5 1355 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 83.0 82.5 1400 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.5 0.5 ２１日（月） 0600 独：６月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━