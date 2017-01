アジア通貨動向（14日）＝大半が小幅に上昇、ポルトガル銀めぐる懸念後退

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場は、大半が対米ド ルで小幅に上昇した。アジア通貨は先週後半には、ポルトガルの銀行をめぐる信用不安を 背景に下落していたが、懸念は後退しつつある。 ポルトガルの上場銀行最大手、バンコ・エスピリト・サント(BES) につ いては先週、創業家一族の経営企業に関して財務への警戒感が広がったことから、アジア 通貨は軒並み利益確定の売りに押された。しかし、資本不足に陥るリスクはない、との声 明文をBESが発表したことを受けて、市場は徐々に落ち着きを取り戻しているようだ。 今週15─16日は、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が議会証言を行う。 シンガポールドル は一時、下落した。シンガポール通産省が発表した201 4年第2・四半期国内総生産(GDP)速報値は7四半期ぶりのマイナス成長となった。 直近では1米ドル=1.2411シンガポールドルと、ほぼ横ばいで推移している。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.37 101.25 -0.12 Sing dlr 1.2411 1.2407 -0.03 Taiwan dlr 29.934 29.990 +0.19 Korean won 1018.20 1019.00 +0.08 Baht 32.14 32.18 +0.14 Peso 43.53 43.56 +0.08 Rupiah 11650.00 11580.00 -0.60 Rupee 59.99 59.92 -0.12 Ringgit 3.1770 3.1860 +0.28 Yuan 6.2074 6.2037 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.37 105.28 +3.85 Sing dlr 1.2411 1.2632 +1.78 Taiwan dlr 29.934 29.950 +0.05 Korean won 1018.20 1055.40 +3.65 Baht 32.14 32.86 +2.26 Peso 43.53 44.40 +2.00 Rupiah 11650.00 12160.00 +4.38 Rupee 59.99 61.80 +3.02 Ringgit 3.1770 3.2755 +3.10 Yuan 6.2074 6.0539 -2.47