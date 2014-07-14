15日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 金融政策決定会合２日目（日銀） 0820 閣議、閣議後会見 0900 参院予算委員会・集中審議 1115 自工会会長定例会見 1300 日本：６月マンション発売（不動産経研） 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など 時間はＧＭＴ １４日（月） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Citigroup Inc ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言（ストラスブール） 0900 ユーロ圏：5月鉱工業生産（統計局） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５日（火） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Goldman Sachs Q2 2014 Intel Corp. Q2 2014 Johnson & Johnson Q2 2014 JPMorgan Chase & Co. Q2 2014 Yahoo, Inc. BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル）─１６日まで 0130 豪：中銀理事会議事録 0200 中国：1─6月対中国海外直接投資 （商務省） 0830 英：６月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 0900 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） 0900 英：カーニー総裁が６月の金融安定報告書に関する財務省の委員会に出席 ベイリー副総裁も参加 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：６月輸出入物価（労働省） 1230 米：６月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：５月企業在庫（商務省） 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札