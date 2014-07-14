〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.060％＝財務省

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［ワシントン １４日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 56.82％ カバー（応札倍率） 4.82倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,968,900 応札総額 120,464,408,900 競争入札 24,464,011,000 非競争入札 436,957,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 7月17日 償還日 2014年10月16日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.969667 最高利回り落札比率 10.54％ カバー（応札倍率） 4.93倍 （単位：ドル） 落札総額 23,001,051,400 応札総額 113,294,336,400 競争入札 22,255,046,000 非競争入札 365,105,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年7月17日 償還日 2015年1月15日
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