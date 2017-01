米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、イエレンＦＲＢ議長の議会証言を警戒

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時12分 100*03.00=3.3698% 前営業日終盤 100*23.00=3.3366% 10年債 米東部時間16時07分 99*19.00=2.5468% 前営業日終盤 99*27.50=2.5160% 5年債 米東部時間16時05分 99*24.75=1.6728% 前営業日終盤 99*29.75=1.6398% 2年債 米東部時間16時13分 100*02.25=0.4639% 前営業日終盤 100*03.00=0.4519% 14日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅安となった。イエレン米連邦準備理 事会(FRB)議長は15日、上院銀行委員会で半期に一度の証言を行うが、市場関係者 の間では、6月の強い米雇用統計を受け、議長が利上げに関しタカ派的な姿勢を示すので はないかとの見方が出ている。 午後終盤の取引で、指標10年債 は6/32安。利回りは2.54%と 、前週末の2.52%から上昇した。 Tボンド先物9月限 は15/32安の136─29/32。 Tノート先物9月限 は8/32安の124─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)