UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が小幅安、ＦＲＢ議長の議会証言を警戒

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*02.00=3.3715% 前営業日終盤 100*23.00=3.3366% 10年債 米東部時間17時04分 99*19.00=2.5468% 前営業日終盤 99*27.50=2.5160% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.00=1.6711% 前営業日終盤 99*29.75=1.6398% 2年債 米東部時間16時42分 100*02.25=0.4639% 前営業日終盤 100*03.00=0.4519% 14日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅安となった。イエレン米連邦準備理 事会(FRB)議長は15日、上院銀行委員会で半期に一度の証言を行うが、市場関係者 の間では、6月の強い米雇用統計を受け、議長が利上げに関しタカ派的な姿勢を示すので はないかとの見方が出ている。 ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクのグローバル債券部門マネジングディレ クター、ジョージ・ラスナク氏は「経済指標は間違いなく力強さを増しており、利上げ局 面に近付いていることを示唆している」と指摘。「FRB内でこれを認識している兆候が 確認され始めれば、金利はやや上昇する可能性がある」と述べた。 イエレン議長は16日、下院金融委員会でも証言を行う。 またアナリストによると、ポルトガルの国内最大行バンコ・エスピリト・サント(B ES) が同日、経営陣を刷新するとともに、筆頭株主であるエスピリト・サント ・フィナンシャル・グループ(ESFG)がBES株式4.99%を売却したと明らかに したことも、同行をめぐる経営不安を軽減した。 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会で行った証言に関しては、市場は反応 薄だった。総裁は高水準の金融緩和を維持するとともに、低インフレへの対応で非標準的 措置を講じる用意があるとの考えをあらためて示した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は6/32安。利回りは2.54%と 、前週末の2.52%から上昇した。 30年債 は11/32安。利回りは前週末の3.34%から3.36% に上昇した。 15日に発表される6月の米小売売上高も注目材料だ。ロイター調査では0.6%増 と、5月の0.3%増から伸びが加速すると見込まれている。 FRBはこの日、2039年8月━2043年8月に償還を迎える国債を11億33 00万ドル買い入れた。 Tボンド先物9月限 は15/32安の136─29/32。 Tノート先物9月限 は8/32安の124─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)