16日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 ソフトバンクワールド２０１４ 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ２０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1030 原子力規制委員会、川内原発の審査書案提示 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1300 キリンＨＤ、ビール事業で新プロジェクト発表 1400 ７月金融経済月報（日銀） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（火） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Goldman Sachs Q2 2014 Intel Corp. Q2 2014 Johnson & Johnson Q2 2014 JPMorgan Chase & Co. Q2 2014 Yahoo, Inc. BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル）─１６日まで 0830 英：６月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 0900 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） 0900 英：カーニー総裁が６月の金融安定報告書に関する財務省の委員会に出席─ベイリー副総 裁も参加 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：６月輸出入物価（労働省） 1230 米：６月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：５月企業在庫（商務省） 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 １６日（水） 欧州議会がユンケル氏の欧州委員会委員長の指名承認投票 EU首脳会議─ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Bank of America Corp. Q2 2014 eBay BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル）─最終日 0200 中国：６月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 0200 中国：第２・四半期ＧＤＰ（国家統計局） 0830 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：６月卸売物価指数（労働省） 1300 米：５月対米証券投資（財務省） 1315 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：６月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 1400 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が下院金融委員会で証言 1420 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ（ロサンゼルス） 1600 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ロサンゼルス） "Monetary Policy and the Maginot Line" at the University of Southern Califor nia 1800 米：地区連銀経済報告