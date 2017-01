アジア通貨動向（15日）＝総じて下落、ＦＲＢ議長の議会証言待ち

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場は、総じて対ドル で値を下げた。この日に予定されているイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会 証言を前に、持ち高調整の動きが優勢となった。 BNPパリバの外為・金利戦略責任者のミルザ・ベイグ氏は「このところアジア通貨 は力強い上昇を見せていたため、重要なイベントを前に利益確定の動きとなったようだ」 と述べた。 韓国ウォン は0.9%安の1ドル=1027.4ウォンと、1日の下落率 としては5カ月余りぶりの大きさとなった。オフショア投資家のドル買いに押された。 インドネシアルピア はドルのショートカバーを受けて下落した。 タイバーツ は0.1%安の1ドル=32.16バーツ。 *0627GMT(日本時間午後3時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.55 101.55 -0.00 Sing dlr 1.2429 1.2415 -0.11 Taiwan dlr 29.980 30.001 +0.07 Korean won 1027.65 1018.20 -0.92 Baht 32.16 32.12 -0.14 Peso 43.65 43.49 -0.38 Rupiah 11730.00 11660.00 -0.60 Rupee 60.21 60.08 -0.22 Ringgit 3.1790 3.1815 +0.08 Yuan 6.2103 6.2059 -0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.55 105.28 +3.67 Sing dlr 1.2429 1.2632 +1.63 Taiwan dlr 29.980 29.950 -0.10 Korean won 1027.65 1055.40 +2.70 Baht 32.16 32.86 +2.18 Peso 43.65 44.40 +1.71 Rupiah 11730.00 12160.00 +3.67 Rupee 60.21 61.80 +2.64 Ringgit 3.1790 3.2755 +3.04 Yuan 6.2103 6.0539 -2.52