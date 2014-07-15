中国・香港株式市場・大引け＝上海は小幅続伸、食品・飲料株が好調

［香港 １５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2070.357 3.711高 1027.7億元（上海Ａ株） 高値 2070.358 安値 2059.679 前場終値 2067.270 0.624高 589.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2065.900 0.746安 前営業日終値 2066.646 19.685高 962.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23462.24 115.57高 267.5億香港ドル 寄り付き 23482.84 136.17高 前営業日終値 23346.67 113.22高 477.3億香港ドル １５日の中国株式市場は、小幅に続伸して取引を終了した。新規株式公開（ＩＰＯ） に伴う需給悪化懸念も根強いが、食品株や飲料株が買われ、市場はプラス圏を維持した。 上海総合指数 は３．７１１ポイント（０．１８％）高の２０７０．３５７で 終了、４週間ぶりの高値水準付近で推移した。大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３ ００指数 の終値は３．２１８ポイント（０．１５％）高の２１７４．９７６。 これまで低調が続いていた酒造株が、見通し改善を背景に引き続き買われた。貴州茅 台 が２．７％上昇したほか、江蘇洋河酒廠 は５．４％上昇した。 半面、１１日に過去最高値をつけた重慶長安汽車 は４．６％下落した。