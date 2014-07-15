UPDATE 1-中国・香港株式市場・大引け＝続伸、香港では中国移動の上げ目立つ

(香港株式市場リポートを追加しました) ［香港 １５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2070.357 3.711高 1027.7億元（上海Ａ株） 高値 2070.358 安値 2059.679 前場終値 2067.270 0.624高 589.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2065.900 0.746安 前営業日終値 2066.646 19.685高 962.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 大引け 23459.96 113.29高 520.1億香港ドル 高値 23496.57 安値 23398.25 前場終値 23462.24 115.57高 267.5億香港ドル 寄り付き 23482.84 136.17高 前営業日終値 23346.67 113.22高 477.3億香港ドル １５日の中国株式市場は、小幅に続伸して取引を終了した。新規株式公開（ＩＰＯ） に伴う需給悪化懸念も根強いが、食品株や飲料株が買われ、市場はプラス圏を維持した。 上海総合指数 は３．７１１ポイント（０．１８％）高の２０７０．３５７で 終了、４週間ぶりの高値水準付近で推移した。大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３ ００指数 の終値は３．２１８ポイント（０．１５％）高の２１７４．９７６。 これまで低調が続いていた酒造株が、見通し改善を背景に引き続き買われた。貴州茅 台 が２．７％上昇したほか、江蘇洋河酒廠 は５．４％上昇した。 半面、１１日に過去最高値をつけた重慶長安汽車 は４．６％下落した。 香港株式市場は続伸。中国の携帯電話最大手、中国移動（チャイナ・モバイル）<094 1.HK>が２日連続でハンセン指数上昇寄与度首位となった。 ハンセン指数 は１１３．２９ポイント（０．４９％）高の２万３４５９．９６ 。１週間ぶり高値。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３１．３８ポイント（０．３０％） 高の１万０４８９．１５。 中国移動は３．４％高。昨年１２月１３日以来の高値で引けた。 同社に中国連合通信（チャイナ・ユニコム） と中国電信（チャイナ・テレ コム） を加えた３社は１１日遅く、通信塔運営会社を共同で設立すると発表し た。 中国連合通信は１．１％高、中国電信が１．７％高。これら３社の株価は前日も上げ ていた。