〔金利マーケットアイ〕翌日物0.06％前半か、当預残153.4兆円見込み

［東京 １６日 ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜０７：２０＞ 翌日物0.06％前半か、当預残153.4兆円見込み

無担保コール翌日物は０．０６％台前半を中心に取引されそうだ。１６日は資金需給に大きな変動要因がなく、高水準の当座預金残高が維持される見込み。市場では「資金余剰感は引き続き強く、資金ニーズは限定的だろう。準備預金の新積み期に入るが影響はほとんどないだろう」（国内金融機関）との指摘がみられた。

１５日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低い０．０６５％となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１５日に比べて３０００億円増の１５３兆４０００億円程度となる見込み。

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