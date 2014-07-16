ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 Wednesday, 16 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 欧州議会がユンケル氏の欧州委員会委員長の指名承認投票 Time Unknown ＥＵ 首脳会議ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 All Day ＢＲＩＣＳサミット（フォルタレザ、ブラジル）最終日 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札

1000 ソフトバンクワールド2014 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：20年利付国債（7月債）の発行予定額等 1030 原子力規制委員会 川内原発の審査書案提示 1100 中国：6月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1100 中国：第2・四半期ＧＤＰ（国家統計局） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1300 キリンＨＤ、ビール事業で新プロジェクト発表 1400 日本：7月金融経済月報（日銀） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1730 英：3─5月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：5月貿易収支（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：6月卸売物価指数（労働省） 2200 米：5月対米証券投資（財務省） 2215 米：6月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：6月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 2300 米：7月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 2300 米：イエレンＦＲＢ議長が下院金融委員会で証言 2320 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ（ロサンゼルス） Thursday, 17 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表）現地時間16日 Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） Time Unknown 日本：月例経済報告 All Day 中国：習近平国家主席がアルゼンチン、ベネズエラなど歴訪（23日まで） 0100 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ロサンゼルス）"Monetary Policy and the Maginot Line" at the University of Southern California 0300 米：地区連銀経済報告 0830 日本：7月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 日本：谷垣法相講演 1645 英：カンリフ中銀副総裁が講演（ロンドン） 1800 ユーロ圏：6月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2130 米：6月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動10年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0235 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演（ケンタッキー州オーウェンズバラ）米経済・金融政策について 0700 日本：7月ロイター企業調査 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（6月12・13日分） 1030 中国：6月新築住宅価格 1030 日本：5年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：5年利付国債の入札結果 1500 電事連会長会見 1515 日本：5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1700 ユーロ圏：5月経常収支（ＥＣＢ） 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：6月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Sunday, 20 July, 2014---------------------------------------------- All Day タイ：総選挙 Monday, 21 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選の結果公式発表（22日までの間に発表） 1500 独：6月生産者物価指数（連邦統計庁） Tuesday, 22 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 日本：2年利付国債（８月債)の発行予定額等 1200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（シドニー） Anika Foundationの昼食会 1400 日本：5月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 23 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：カーニー総裁が世界経済に関する討論会に参加（グラスゴー） 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1030 日本：20年利付国債の入札発行 1200 日本：古賀野村ＨＤ会長講演「成長戦略には何が必要か、現場からの視点」 1245 日本：20年利付国債の入札結果 1515 日本：20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1730 英：7月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 24 July, 2014---------------------------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合現地時間7月24日 0850 日本：6月貿易統計（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1045 中国：7月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 24━29日の間に発表 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：6月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：6月新築1戸建て住宅販売（商務省） Friday, 25 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0850 日本：6月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース） 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1500 独：8月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）

1700 独：7月ＩＦＯ業況指数 1700 ユーロ圏：6月Ｍ3（ＥＣＢ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 2130 米：6月耐久財受注（商務省） Saturday, 26 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 Monday, 28 July, 2014---------------------------------------------- All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日（29日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） 28━31日の間に発表 2245 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：6月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 29 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（30日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札 0830 日本：6月完全失業率（総務省） 0830 日本：6月家計調査（総務省） 0830 日本：6月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：6月商業販売統計経産省） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省）） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2100 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown フィリピン：金融政策会合 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1030 日本：6月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：7月国際投資戦略調査 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） 1655 独：7月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：7月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：6月失業率（統計局） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第2・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 Friday, 01 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：7月の自動車販売 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1000 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1045 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会、ホテルニューオータニ） 1400 日本：内閣府ＥＳＲＩ国際コンファレンス「日本経済の持続的成長のために」

1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 2130 米：7月雇用統計（労働省） 2130 米：6月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：6月建設支出（商務省） Monday, 04 August, 2014---------------------------------------------- Tuesday, 05 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 06 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（7日まで） 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014---------------------------------------------- 0000 米：財務省3年・10年・30年債入札条件 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 Friday, 08 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 2130 米：第2・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Sunday, 10 August, 2014---------------------------------------------- All Day トルコ大統領選 Monday, 11 August, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：6月第3次産業活動指数（経済産業省） 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Tuesday, 12 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 日本：6月鉱工業生産確報（経産省）） Wednesday, 13 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 4─6月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） Thursday, 14 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省10年債入札 2130 米：7月輸出入物価（労働省） Friday, 15 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動5年債入札条件 0200 米：財務省30年債入札 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：7月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：7月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Tuesday, 19 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） Wednesday, 20 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0850 日本：7月貿易統計（財務省） Thursday, 21 August, 2014---------------------------------------------- 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動5年債入札 Monday, 25 August, 2014---------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー休場 2300 米：7月新築1戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 2130 米：7月耐久財受注（商務省） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 27 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 Thursday, 28 August, 2014---------------------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益（商務省） Friday, 29 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：7月完全失業率（総務省） 0830 日本：7月家計調査（総務省） 0830 日本：7月有効求人倍率（厚生労働省） 1230 日本：8月国際投資戦略調査 2130 米：7月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値