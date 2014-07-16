＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月１６日―２３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １６日（水） 0830 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 6.5 6.6 0900 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 15.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：６月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.2 -0.2 （指数・最終需要／前年比、％） 1.8 2.0 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.2 -0.1 （コア指数・最終需要／前年比、％） 1.7 2.0 1300 米：５月対米証券投資（財務省） 1315 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.4 0.6 （設備稼働率、％） 79.3 79.1 1400 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 50 49 １７日（木） 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.5 0.5 1230 米：６月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 101.8 100.1 （許可件数／年率、万戸） 104.0 100.5 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／12までの週、1000件） 310 304 1400 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 16.0 17.8 １８日（金） 0130 中国：６月新築住宅価格 0800 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 21.5 1355 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 83.0 82.5 1400 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.5 0.5 ２１日（月） 0600 独：６月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：6月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （指数／前年比、％） N/A 2.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 （コア指数／前年比、％） N/A 2.0 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.0 1400 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.95 4.89 ２３日（水） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━