再送-17日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 7月ロイター短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース）（財務省） 0900 カルロス・ゴーン日産自動車社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、外国人記者クラブで講演 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 ワイモバイル、新サービス・新商品発表会 1500 谷垣法相、外国人記者クラブで講演 17:00 月例経済報告関係閣僚会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（水） EU首脳会議 - ファンロンパイ大統領後任人事などを協議 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Bank of America Corp. Q2 2014 eBay BRICSサミット（フォルタレザ、ブラジル） 最終日 0830 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：６月卸売物価指数（労働省） 1300 米：５月対米証券投資（財務省） 1315 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：６月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 1400 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が下院金融委員会で証言 1420 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ（ロサンゼルス） 1600 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ロサンゼルス） "Monetary Policy and the Maginot Line" at the University of Southern California 1800 米：地区連銀経済報告 １７日（木） ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表）─現地時間１６日 ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Google Q2 2014 International Business Machines Q2 2014 Morgan Stanley 中国：習近平国家主席がアルゼンチン、ベネズエラなど歴訪（２３日まで） 0745 英：カンリフ中銀副総裁が講演（ロンドン） 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1230 米：６月住宅着工件数（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1735 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演（ケンタッキー州オーウェンズバラ）─ 米経済・金融政策について