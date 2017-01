アジア通貨動向（16日）＝大半が下落、ウォンとリンギ主導

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場は、韓国ウォン とマレーシアリンギ 主導で大半が下落した。米連邦準備理事会(FRB)のイエ レン議長による議会証言は比較的バランスのとれた内容だったとの見方からドルが堅調に 推移した。 ウォンは、韓国の企画財政相と中銀総裁のコメントが利下げ期待を高めたため、2カ 月半ぶりの安値を付けた。中国の第2・四半期国内総生産(GDP)伸び率が予想をやや 上回ったことを受け、下げ幅は幾分縮小した。 ANZのシニア為替ストラテジスト、クーン・ゴー氏によると、ウォンとリンギは今 年に入って最もパフォーマンスの良いアジア通貨の一角となっていることから、米国の利 上げが予想よりも早くなるとの見方が広がる中、売りがかさんでいる。 同氏は「ドル高局面はしばらくすれば徐々に弱まって終了する傾向にある」と指摘。 長期トレンドの始まりかどうかを判断するのは困難だとした上で、「今のところポジショ ン調整により、アジア通貨が下げている」と述べた。 *0637GMT(日本時間午後3時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.66 101.68 +0.01 Sing dlr 1.2434 1.2437 +0.02 Taiwan dlr 29.996 30.042 +0.15 Korean won 1031.90 1027.40 -0.44 Baht 32.16 32.14 -0.06 Peso 43.61 43.61 +0.00 Rupiah 11705.00 11730.00 +0.21 Rupee 60.17 60.13 -0.06 Ringgit 3.1905 3.1815 -0.28 Yuan 6.2075 6.2080 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.66 105.28 +3.56 Sing dlr 1.2434 1.2632 +1.59 Taiwan dlr 29.996 29.950 -0.15 Korean won 1031.90 1055.40 +2.28 Baht 32.16 32.86 +2.18 Peso 43.61 44.40 +1.80 Rupiah 11705.00 12160.00 +3.89 Rupee 60.17 61.80 +2.72 Ringgit 3.1905 3.2755 +2.66 Yuan 6.2075 6.0539 -2.47