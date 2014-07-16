米金融・債券市場＝指標10年債利回り小幅低下、強弱まちまちの材料きっ抗

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［ニューヨーク １６日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時32分 100*20.50=3.3407% 前営業日終盤 100*02.00=3.3715% １０年債 米東部時間16時27分 99*23.00=2.5323% 前営業日終盤 99*17.50=2.5522% ５年債 米東部時間16時34分 99*21.00=1.6976% 前営業日終盤 99*22.00=1.6909% ２年債 米東部時間15時14分 100*00.75=0.4879% 前営業日終盤 100*01.25=0.4799% １６日の米金融・債券市場では、レンジ取引となる中、指標１０年債利回りが小幅低 下した。当初は米経済の底堅さを示唆する卸売物価指数（ＰＰＩ）統計を受けて売られた が、６月の米鉱工業生産が予想に届かなかったことで持ち直した。 午後の取引で、指標１０年債 は４／３２高。利回りは２．５３％に低下 した。 ３０年債 は１３／３２高。利回りは３．３４％に低下した。 Ｔボンド先物９月限 は７／３２高の１３７─５／３２。 Ｔノート先物９月限 は０．５／３２安の１２４─２８．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (unch)
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