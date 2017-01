UPDATE 1-米金融・債券市場＝指標10年債利回り小幅低下、強弱まちまちの材料きっ抗

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*21.00=3.3399% 前営業日終盤 100*02.00=3.3715% 10年債 米東部時間17時05分 99*23.50=2.5305% 前営業日終盤 99*17.50=2.5522% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.50=1.6943% 前営業日終盤 99*22.00=1.6909% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.75=0.4879% 前営業日終盤 100*01.25=0.4799% 16日の米金融・債券市場では、レンジ取引となる中、指標10年債利回りが小幅低 下した。当初は米経済の底堅さを示唆する卸売物価指数(PPI)統計を受けて売られた が、6月の米鉱工業生産が予想に届かなかったことで持ち直した。 6月の卸売物価指数は前月比0.4%上昇と、前月の0.2%下落から上昇に転じる とともに、上昇率は市場予想(0.2%上昇)を上回った。 一方、6月の米鉱工業生産は、前月比0.2%増と、伸びは予想の0.4%増を下回 った。 また7月の米住宅建設業者指数は半年ぶりの高水準を記録し、米経済が着実に回復し ていることを裏付けた。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日、下院金融委員会で証言し、景気 は回復しているものの、緩和的な金融政策の維持がなお必要との考えをあらためて表明し た。 午後の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.53%に低下 した。 30年債 は13/32高。利回りは3.34%に低下した。 中東情勢の緊迫化やポルトガル銀行最大手、バンコ・エスピリト・サント(BES) をめぐる不透明感も国債相場を下支えた。 イスラエルは同日、パレスチナ自治区ガザを支配するイスラム原理主義組織ハマスと の戦闘が激化する中、ガザ北部の一部地域の住民およそ10万人に対し退避勧告を出した 。 Tボンド先物9月限 は7/32高の137─5/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32安の124─28.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (unch)