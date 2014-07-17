18日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 7月ロイター企業調査 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１２・１３日分） 0945 閣議、閣議後会見 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1500 電事連会長会見 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1600 生保協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（木） Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Google Q2 2014 International Business Machines Q2 2014 Morgan Stanley All Day 中国：習近平国家主席がアルゼンチン、ベネズエラなど歴訪（２３日まで） 0745 英：カンリフ中銀副総裁が講演（ロンドン） 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1230 米：６月住宅着工件数（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1735 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演（ケンタッキー州オーウェンズバラ） 米経済・金融政策について １８日（金） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 General Electric Co. ERICSSON VOLVO AB 0130 中国：６月新築住宅価格 0800 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） 1355 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1400 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード）