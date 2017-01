アジア通貨動向（17日）＝おおむね堅調

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場は、おおむね堅調となった 。インドネシアルピアは、来週の大統領選挙結果の公式発表を前にやや軟調だったが、前 日記録した約1週間ぶり安値は上回った。 ルピアはドルに対して 0.1%下落し、1万1705ルピアをつけた。前日 は7月7日以来の安値となる1万1825ルピアをつけていた。 投資家はジョコ・ウィドド氏の勝利を見込んでおり、それがルピアを支援している。 ある市場関係者は、ウィドド氏が勝利すれば、ルピアはドルに対して1万1255ル ピアまで上昇する可能性があると指摘した。ただ、同氏が勝利したとしても、結果に対す る異議申し立てが予想されるため結果発表で全てが終わるわけではないとし、慎重な見方 を示した。 両候補とも7月22日まで発表される結果に対して、憲法裁判所に意義を申し立てる ことができる。 韓国ウォン はドルに対して0.3%上昇。ただ、利下げ観測が上値を抑え た。 インドルピー はほぼ横ばい。石油や防衛関連費支払いに絡んだ金融機関のド ル需要がルピーを圧迫した。 *0829GMT(日本時間午後5時29分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.48 101.67 +0.18 Sing dlr 1.2407 1.2424 +0.14 Taiwan dlr 30.036 30.072 +0.12 Korean won 1028.95 1032.10 +0.31 Baht 32.14 32.10 -0.12 Peso 43.51 43.61 +0.24 Rupiah 11705.00 11690.00 -0.13 Rupee 60.11 60.12 +0.02 Ringgit 3.1765 3.1880 +0.36 Yuan 6.2040 6.2047 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.48 105.28 +3.74 Sing dlr 1.2407 1.2632 +1.81 Taiwan dlr 30.036 29.950 -0.29 Korean won 1028.95 1055.40 +2.57 Baht 32.14 32.86 +2.24 Peso 43.51 44.40 +2.05 Rupiah 11705.00 12160.00 +3.89 Rupee 60.11 61.80 +2.82 Ringgit 3.1765 3.2755 +3.12 Yuan 6.2040 6.0539 -2.42