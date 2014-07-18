〔表〕アジア開銀の経済見通し補足版、成長率・インフレ率予測

Investing |
［マニラ １８日 ロイター］ - アジア開発銀行（ＡＤＢ）が「２０１４年アジア 経済見通しの補足版」で示した成長率とインフレ率の予測は以下の通り。 ＜ＧＤＰ伸び率＞ 実績 --- 予測 --- 国・地域 2013 2014 2015 ---------------------- ------- 7月 4月 2013年12月 7月 4月 CENTRAL ASIA 6.5 6.3 6.5 6.1 6.1 6.5 EAST ASIA 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 China 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 SOUTH ASIA 4.7 5.4 5.3 5.5 6.1 5.8 India 4.7 5.5 5.5 5.7 6.3 6.0 SOUTHEAST ASIA 5.0 4.7 5.0 5.2 5.4 5.4 Indonesia 5.8 -- 5.7 -- -- 6.0 Malaysia 4.7 -- 5.1 -- -- 5.0 Philippines 7.2 -- 6.4 -- -- 6.7 Singapore 4.1 -- 3.9 -- -- 4.1 Thailand 2.9 -- 2.9 -- -- 4.5 Vietnam 5.4 -- 5.6 -- -- 5.8 THE PACIFIC 4.9 5.2 5.4 5.4 13.2 13.3 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 ＜インフレ率＞ 実績＊ --- 予測 --- 国・地域 2013 2014 2015 ---------------------- ------- 7月 4月 2013年12月 7月 4月 CENTRAL ASIA 5.8 7.6 9.0 6.8 7.0 7.4 EAST ASIA 2.4 2.5 2.5 2.7 2.9 2.9 China 2.6 2.6 2.6 2.7 3.0 3.0 SOUTH ASIA 6.2 6.3 6.4 6.9 6.1 6.2 India 6.0 6.0 6.0 6.8 5.8 5.8 SOUTHEAST ASIA 4.2 4.3 4.3 4.2 4.0 4.0 Indonesia 6.4 -- 5.7 -- -- 4.8 Malaysia 2.1 -- 3.2 -- -- 3.5 Philippines 3.0 -- 4.3 -- -- 4.0 Singapore 2.4 -- 3.0 -- -- 2.9 Thailand 2.2 -- 2.4 -- -- 2.6 Vietnam 6.6 -- 6.2 -- -- 6.6 THE PACIFIC 4.5 4.5 5.9 6.4 4.5 5.1 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 ＊２０１３年実績の一部は改定値 出典：ＡＤＢの２０１４年アジア経済見通し補足版 Central Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan East Asia: China,Hong Kong, South Korea, Mongolia, Taiwan South Asia:Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Southeast Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Pacific:Fiji, Papua New Guinea, Timor-Leste, Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文