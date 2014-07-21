22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 サッポロドラッグストアー 東証２部から 1020 閣議・閣議後会見 1040 経済財政諮問会議 1030 ２年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1400 ５月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 ６月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（金） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 General Electric Co. ERICSSON VOLVO AB 0800 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） 1355 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1400 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） ２１日（月） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Texas Instruments 0600 独：６月生産者物価指数（連邦統計庁） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２日（火） インドネシア：大統領選の結果公式発表 海外主要企業決算発表予定 Q3 2014 Apple Inc. Q2 2014 DuPont Q2 2014 Comcast Corp. Q2 2014 McDonald's Corp. CREDIT SUISSE GROUP AG 0300 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（シドニー） Anika Foundationの昼食会 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：6月消費者物価指数（労働省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1400 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札