アジア通貨動向（21日）＝タイバーツが7カ月ぶり高値、リスク回避の動き後退

[シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、リスク回避の 動きが鈍り大半の通貨が上昇。タイバーツ とインドネシアルピアIDR=I Dの上昇が目立っており、バーツは7カ月ぶり高値を付けた。ただ、地政学リスクに対す る懸念はくすぶっている。 みずほ銀行(シンガポール)の上級エコノミストは、リスク許容度がわずかながら上 昇していると指摘。中国の7月の製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値(HSBC 調べ)の発表を24日に控え一定の水準で支持されているという。 バーツは対ドルで32.10バーツ近辺とみられていた上値抵抗線を突破し、昨年1 2月以来の高値となる31.995バーツを付けた。株式や債券市場への資金流入がバー ツの上昇につながっている。 トレーダーによると、市場はこの上値抵抗線を何度も試しており、同水準を抜けたこ とは今後の見通しにとっても好材料だとみている。 ルピアは0.4%高の1ドル=1万1565ルピアで推移。22日までに大統領選の 開票結果が発表される予定で、ジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が勝利すると の見方が支援材料となった。 *0735GMT(日本時間午後4時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.26 101.34 +0.08 Sing dlr 1.2411 1.2414 +0.02 Taiwan dlr 29.984 30.051 +0.22 Korean won 1026.55 1029.50 +0.29 Baht 32.01 32.13 +0.39 Peso 43.44 43.51 +0.17 Rupiah 11565.00 11610.00 +0.39 Rupee 60.21 60.28 +0.12 Ringgit 3.1750 3.1835 +0.27 Yuan 6.2078 6.2080 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.26 105.28 +3.97 Sing dlr 1.2411 1.2632 +1.78 Taiwan dlr 29.984 29.950 -0.11 Korean won 1026.55 1055.40 +2.81 Baht 32.01 32.86 +2.67 Peso 43.44 44.40 +2.21 Rupiah 11565.00 12160.00 +5.14 Rupee 60.21 61.80 +2.64 Ringgit 3.1750 3.2755 +3.17 Yuan 6.2078 6.0539 -2.48