中国の携帯電話加入者数は6月時点で12.7億人、前月比0.3％増

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［北京 ２１日 ロイター］ - 中国の携帯電話大手３社が発表した６月時点の携帯 電話加入者数は、前月比０．３２％増の計１２億７０００万人だった。 事業者別の加入者数は以下の通り。 （単位：特記以外は１００万人） 中国移動 中国連合通信 中国電信 携帯電話加入者数 790.61 295.00 180.24 （３Ｇ含む） 前月比増減 3.31 1.71 -0.98 前月比（％） 0.42 0.58 -0.54 ３Ｇ加入者数 238.52 140.81 107.24 前月比増減 2.23 3.05 1.29 前月比（％） 0.94 2.21 1.22 ４Ｇ加入者数 13.94 N/A N/A 前月比増減 5.83 N/A N/A 前月比（％） 71.89 N/A N/A
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