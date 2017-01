UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債価格上昇、地政学リスク高まり受け安全買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*07.00=3.2579% 前営業日終盤 101*20.50=3.2881% 10年債 米東部時間17時05分 100*08.50=2.4692% 前営業日終盤 100*05.00=2.4818% 5年債 米東部時間17時00分 99*23.75=1.6795% 前営業日終盤 99*25.75=1.6663% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.50=0.4919% 前営業日終盤 100*01.00=0.4838% 21日の米金融・債券市場では長期債価格が上昇した。イスラエルによるガザ侵攻を 受け戦闘が激化していることに加え、前週ウクライナ東部で発生したマレーシア航空機墜 落事件で地政学リスクが高まっていることを反映し、安全資産としての米長期債の需要が 増大した。 30年債 利回りは一時3.239%まで低下。終盤の取引では、価格は 17/32高、利回りは3.264%となっている。 10年債 は終盤の取引で2/32高、利回りは2.474%となってい る。 クレディ・アグリコルの金利派生商品ストラテジスト、ジョナサン・リック氏は、「 米国債が買われていることの背景には地政学的要因がある」としている。 イスラエルが侵攻を開始したパレスチナ自治区ガザでは戦闘が激化。イスラエル軍の 攻撃が8日に開始されてからの死者数はこの日、500人を超えた。 また、17日に乗員・乗客298人を乗せたマレーシア航空17便がウクライナ東部 に墜落したことについて、欧米諸国はロシアがウクライナ東部の親ロシア派を支援してい るとして対ロシア制裁の拡大を示唆。ロシアは米国に対し、ウクライナの親ロシア派がマ レーシア航空機の墜落に関与していたとの証拠を提示するよう求めるなど、地政学リスク は高まっている。 このほか市場では米連邦準備理事会(FRB)が来年にも金融引き締めに転じるとの 観測が意識され、長短金利差が縮小。2年債 と10年債の利回り格差は201 3年6月以来の水準に、5年債 と30年債の利回り格差は2009年2月以来 の水準にそれぞれ縮小した。 Tボンド先物9月限 は12/32高の138─14/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32安の125─8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)