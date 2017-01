アジア通貨動向（22日）＝ルピア堅調、バーツは8カ月ぶり高値

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場 では大半の通貨が上昇。大統領選の開票結果発表を控えたインドネシア ルピア は堅調。タイバーツ は8カ月ぶり高値をつけた 。 ウクライナ東部でマレーシア航空機が撃墜され、地政学的な緊張が 高まりリスク回避の動きが広がったことを受け、アジア通貨は先週後半 に下落。しかしその後は持ち直している。市場関係者によると、比較的 高利回りな資産に対する投資家の関心が支援材料になっているようだ。 ウエスタン・アセット・マネジメントのアナリスト、デズモンド・ フー氏は、ウクライナでの緊張の高まりを背景に、投資家が東欧からア ジアに資金を移動している可能性があると指摘した。 バーツは対ドルで31.82バーツとなり、昨年11月以来の高値 をつけた。シンガポールの邦銀トレーダーは「タイでは株式と債券市場 に大量の資金が流入している兆候が確認できる」と述べた。 ルピアは対米ドルで0.6%高の1万1500ルピアに上昇。同国 では22日中に大統領選の開票結果が発表される予定。 *0539GMT(日本時間午後2時39分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.52 101.40 -0.12 Sing dlr 1.2400 1.2397 -0.02 Taiwan dlr 29.977 30.037 +0.20 Korean won 1023.90 1026.80 +0.28 Baht 31.82 31.94 +0.38 Peso 43.36 43.45 +0.21 Rupiah 11500.00 11567.00 +0.58 Rupee 60.19 60.31 +0.20 Ringgit 3.1760 3.1740 -0.06 Yuan 6.2058 6.2089 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.52 105.28 +3.70 Sing dlr 1.2400 1.2632 +1.87 Taiwan dlr 29.977 29.950 -0.09 Korean won 1023.90 1055.40 +3.08 Baht 31.82 32.86 +3.27 Peso 43.36 44.40 +2.39 Rupiah 11500.00 12160.00 +5.74 Rupee 60.19 61.80 +2.68 Ringgit 3.1760 3.2755 +3.13 Yuan 6.2058 6.0539 -2.45