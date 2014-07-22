23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Wednesday, 23 July, 2014 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 中曽日銀副総裁講演（静岡） - 1200 古賀野村ＨＤ会長講演 - 「成長戦略には何が必要か、現場からの視点」 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） - 1400 中曽日銀副総裁記者会見（静岡） - 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 主な決算 日本電産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２２日（火） ＥＵ外相理事会（ブリュッセル） インドネシア：大統領選の結果公式発表 海外主要企業決算発表予定 Q3 2014 Apple Inc. Q4 2014 Microsoft Q2 2014 DuPont Q2 2014 Comcast Corp. Q2 2014 McDonald's Corp. Q2 2014 Verizon CREDIT SUISSE GROUP AG 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：6月消費者物価指数（労働省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1400 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 ２３日（水） 英：カーニー総裁が世界経済に関する討論会に参加（グラスゴー） 海外主要企業決算発表予定 - Q2 2014 The Boeing Company Q2 2014 Facebook DAIMLER AG Q2 0830 英：７月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 （現地時間７月２４日）