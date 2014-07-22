訂正-UPDATE 1-米消費者物価指数、6月は前月比+0.3％　ガソリン高で

(英文の訂正により、表中のＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）の数値を233.054から 23 8.343に訂正します。) ［ワシントン ２２日 ロイター］ - 米労働省は２２日、６月の米消費者物価統計 を発表した。 ＊６月の米消費者物価総合指数は前月比で０．３％上昇、予想と一致。 ＊ガソリン価格が１年ぶりの高い伸び。指数上昇の３分の２占め、全体を押し上げ。 ＊基調トレンド、インフレ圧力の段階的な高まりを引き続き示す。 ＊食品価格、１月以来の低い伸び。 ＊消費者物価コア指数の前月比上昇幅、前月より縮小。 ＊消費者物価コア指数、新車や中古トラック価格の低下が押し下げ 詳細は以下の通り。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） June May June14/13 全品目 0.3 0.4 2.1 食品・エネルギーを除く（コア） 0.1 0.3 1.9 エネルギー 1.6 0.9 3.2 食品・飲料 unch 0.4 2.2 食品 0.1 0.5 2.3 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前） 238.343 237.900 （訂正） 住宅 0.1 0.3 2.6 家賃・宿泊費 0.2 0.3 2.8 貸家家賃 0.3 0.3 3.2 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.2 2.6 光熱費 -0.3 0.9 4.3 家庭用品・居住関連サービス 0.2 -0.2 -1.5 被服 0.5 0.3 0.9 輸送 1.0 0.6 1.6 新車／中古車 -0.4 unch -0.2 新車 -0.3 0.2 unch ガソリン 3.3 0.7 2.3 医療 unch 0.3 unch 処方薬 1.0 0.7 4.1 レクリエーション（Ｖ） 0.1 unch 0.5 教育／通信（Ｖ） 0.2 0.1 1.6 たばこ 1.0 0.2 4.3 商品（コモディティ） 0.5 0.3 1.0 サービス 0.1 0.4 2.8 航空運賃（調整前） 0.4 5.8 5.3 ＣＰＩ―Ｗ 0.3 0.3 2.0 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） June May Prev June14/13 unch -0.1 -0.1 -0.1 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.3 pct 全品目（前年比） +2.1 pct コア指数 +0.2 pct コア指数（前年比） +2.0 pct 実質所得 unch