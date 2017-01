UPDATE 1-米中古住宅販売、6月は504万戸に増加　8カ月ぶり高水準

(内容を追加しました。) [22日 ロイター] - 全米リアルター協会は22日、6月の中古住宅販売統計を 発表した。 *中古住宅販売は年率504万戸(予想:497万戸)に増加、2013年10月以来の高水準。 *住宅市場が低迷脱却しつつある兆候を示唆。 *中古住宅販売は前月比+2.6%(予想:+2.0%) *住宅在庫は230万戸、2012年8月以来の高水準。 *住宅在庫、現在の販売ペースで5.5カ月分に相当。 *中古住宅価格は中央値で22万3300ドル、前年比4.3%上昇。 *中古住宅価格、上昇ペースは過去2年余りで最も鈍い。 ◎統計の詳細は以下のとおり(季節調整済、年率) Units Sold (in mlns) June May MayPrev Apr June'13 Total Existing Homes 5.04 4.91 4.89 4.66 5.16 Single Family 4.43 4.32 4.30 4.07 4.56 Condos/Co-ops 0.610 0.590 0.590 0.590 0.600 Units Sold, Pct Change June May MayPrev June14/13 Total Existing Homes 2.6 5.4 4.9 -2.3 Single Family 2.5 6.1 5.7 -2.9 Condos/Co-ops 3.4 0.0 0.0 1.7 June May MayPrev Apr June'13 Total Median Price 223.3 212.0 213.4 201.5 214.0 Median Pct Change 5.3 5.2 5.9 4.3 Average Price 269.1 259.4 260.7 250.7 261.0 Average Pct Change 3.7 3.5 4.0 3.1 Units Available (mlns) 2.300 2.250 2.280 2.230 2.160 Months' Worth of Supply 5.5 5.5 5.6 5.7 5.0 FORECAST: Reuters survey of U.S. economists forecast: U.S. June existing home sales at 4.97 mln unit rate