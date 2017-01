UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＣＰＩ統計受け早期利上げ観測後退

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*10.00=3.2531% 前営業日終盤 102*07.00=3.2579% 10年債 米東部時間17時05分 100*09.50=2.4655% 前営業日終盤 100*08.50=2.4692% 5年債 米東部時間17時05分 99*27.25=1.6563% 前営業日終盤 99*23.75=1.6795% 2年債 米東部時間16時38分 100*01.50=0.4756% 前営業日終盤 100*00.50=0.4919% 22日の米金融・債券市場では国債利回りが低下した。朝方発表された6月の米消費 者物価統計で物価上昇が抑制されていることが示されたことで、連邦準備理事会(FRB )に対する早期利上げ圧力が軽減したとの見方が出てきたことが背景。 また、米連邦航空局(FAA)が安全上の理由から国内航空会社に対しイスラエルの テルアビブへの便をキャンセルするよう要請したことを受け、取引終盤にかけて安全資産 としての米国債に買いが入った。 終盤の取引で10年債 は1/32高、利回りは2.469%となってい る。30年債 は6/32高、利回りは3.254%で推移している。 米労働省が発表した6月のコア消費者物価指数は前年比1.9%上昇となり、FRB が目標とする2%を下回ったまま。BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コリ 氏は「FRBは利上げを急ぐとの観測が遠のいた」としている。 ただ、この日もイスラエルはガザへの攻撃を続行。また欧州連合(EU)はこの日の 外相理事会で、ロシアに対する資本取引規制など追加的な制裁措置の導入の可能性を検討 するなど、ロシアを取り巻く情勢も先が見えない。 BNPパリバのコリ氏は「地政学リスクが存在しているため、市場参加者は米国債を ショートにすることを避けようとしている」としている。 Tボンド先物9月限 は4/32高の138─18/32。 Tノート先物9月限 は4.5/32高の125─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)