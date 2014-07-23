新規上場日程一覧（23日現在）

注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 キリン堂ホールディングス 3194 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/18 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 鈴木 6785 （上場日） 7/31 （既上場市場） 東証２部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 乾汽船 9308 （上場日） 10/1 （既上場市場） 東証２部 ------------------ ------------------------------------- -----------