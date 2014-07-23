＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月２３日―３０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２３日（水） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２４日（木） 0145 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 52.8 52.8 0800 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 52.7 52.8 0800 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 51.7 51.8 0830 英：6月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.3 -0.5 （前年比、％） 3.9 3.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／19までの週、1000件） 308 302 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 57.5 57.3 （６月改定） 1400 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.479 0.504 ２５日（金） 0600 独：8月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.9 8.9 0800 独：7月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 109.4 109.7 （現況指数） 114.5 114.8 （期待指数） 104.5 104.8 0800 ユーロ圏：6月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.1 1.0 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.0 （Ｑ１確報） 1230 米：6月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.5 -0.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 0.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 0.7 ２８日（月） 1345 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 61.0 （６月改定） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 61.0 （６月改定） 1400 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 103.9 （前月比、％） N/A 6.1 ２９日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.2 （季調前前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 10.8 1400 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 85.5 85.2 ３０日（水） 0900 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.22 （景況感指数） N/A 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1200 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.0 （6月改定値） 1215 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） N/A 281 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 2.9 -2.9 デフレーター N/A 1.3 （Ｑ１確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━