アジア通貨動向（23日）＝インドネシアルピアが2カ月ぶり高値、大統領選結果受け

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、インドネシア ルピアが2カ月ぶりの高値をつけた。9日投開票のインドネシア大統領選について、ジャ カルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が当選したと総選挙委員会(KPU)が発表した ことが背景。 トムソンロイターのデータによると、ルピア は一時、0.9%超上昇して5 月下旬以来の高値となる1ドル=1万1485ルピア付近に達した。 BNPパリバの外為・金利戦略責任者のミルザ・ベイグ氏は、大統領選の結果を受け た上昇により、ルピアは1万1300─1万1400ルピア付近まで押し上げられる可能 性があると指摘。ただ、インドネシア中央銀行は外貨準備を増やしたい考えだとし、数カ 月後には1万1500─1万1800ルピアのレンジに戻るかもしれないと述べた。 マレーシアリンギ とフィリピンペソ など、その他のアジア通貨も 大半が上昇。地政学リスクへの懸念はくすぶっているものの、利回りが相対的に高い資産 に対する投資家の関心がアジア新興国通貨を支援している。 *0356GMT(日本時間午後零時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.40 101.46 +0.06 Sing dlr 1.2389 1.2396 +0.06 Taiwan dlr 30.025 30.035 +0.03 Korean won 1022.00 1024.40 +0.23 Baht 31.75 31.77 +0.06 Peso 43.29 43.41 +0.29 Rupiah 11499.00 11590.00 +0.79 Rupee 60.15 60.24 +0.15 Ringgit 3.1695 3.1760 +0.21 Yuan 6.1992 6.2037 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.40 105.28 +3.82 Sing dlr 1.2389 1.2632 +1.96 Taiwan dlr 30.025 29.950 -0.25 Korean won 1022.00 1055.40 +3.27 Baht 31.75 32.86 +3.50 Peso 43.29 44.40 +2.56 Rupiah 11499.00 12160.00 +5.75 Rupee 60.15 61.80 +2.74 Ringgit 3.1695 3.2755 +3.34 Yuan 6.1992 6.0539 -2.34