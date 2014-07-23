ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Wednesday, 23 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：カーニー総裁が世界経済に関する討論会に参加（グラスゴー） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 英：７月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 24 July, 2014---------------------------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間７月２４日 0850 日本：６月貿易統計（財務省） - （輸出：＋１．０％、輸入：＋８．４％、6429億円の赤字） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1045 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：6月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 25 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：１４年度年次経済報告（経済白書） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0830 日本：６月全国・７月東京都区部消費者物価指数（総務省） - ［JPCPI＝ECI］（予測中央値＋３．３％、＋２．７％） 0850 日本 ６月企業向けサービス価格指数（日銀）

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1500 独：8月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1700 独：7月ＩＦＯ業況指数 1700 ユーロ圏：6月Ｍ3（ＥＣＢ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 2130 米：6月耐久財受注（商務省） Monday, 28 July, 2014---------------------------------------------- All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 - （２９日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 1500 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） - 28━29日の間に発表 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） - ２８━３１日の間に発表 2245 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 29 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札 0830 日本：６月完全失業率（総務省） 0830 日本：６月家計調査（総務省） 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：6月商業販売統計（経産省） 1030 日本：石田日銀審議委員講演（山口） 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1400 日本：石田日銀審議委員会見（山口） 1400 日本：鉄連会長会見

1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省）） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1800 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2100 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown フィリピン：金融政策会合 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1030 日本：6月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：7月国際投資戦略調査 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） 1655 独：7月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：7月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：6月失業率（統計局） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第2・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 Friday, 01 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：7月の自動車販売 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1000 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1045 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会） 1400 日本：内閣府ＥＳＲＩ国際コンファレンス「日本経済の持続的成長のために」

1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 2130 米：7月雇用統計（労働省） 2130 米：6月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：6月建設支出（商務省） Sunday, 03 August, 2014----------------------------------------------

1000 中国：7月非製造業ＰＭＩ（国家統計局）

Monday, 04 August, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：７月マネタリーベース（日銀） 1030 豪：6月小売売上高（連邦統計局）

1800 ユーロ圏：6月生産者物価指数（統計局） Tuesday, 05 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 06 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（７日まで）

0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札

1500 独：6月鉱工業受注（経済技術省）

1730 英：6月製造業生産（国立統計局）

1730 英：6月鉱工業生産（国立統計局）

2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）

2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014---------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 -

0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 -

1500 独：6月鉱工業生産（経済技術省） -

1545 仏：6月貿易収支（税関） -

2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） -

2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 -

2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 08 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 -

0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 -

0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） -

0850 日本：７月貸出・預金動向（日銀） -

1500 独：6月貿易収支（連邦統計庁） -

1545 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） -

1730 英：6月貿易収支（国立統計局） -

2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2300 米：6月卸売在庫（商務省） - Sunday, 10 August, 2014---------------------------------------------- All Day トルコ大統領選 Monday, 11 August, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：6月第3次産業活動指数（経済産業省） 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Tuesday, 12 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 日本：6月鉱工業生産確報（経産省）） Wednesday, 13 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 4─6月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） Thursday, 14 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省10年債入札 2130 米：7月輸出入物価（労働省） Friday, 15 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動5年債入札条件 0200 米：財務省30年債入札 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：7月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：7月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Tuesday, 19 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） Wednesday, 20 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0850 日本：7月貿易統計（財務省） Thursday, 21 August, 2014---------------------------------------------- 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動5年債入札 Monday, 25 August, 2014---------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー休場 2300 米：7月新築1戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省4週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省3カ月・6カ月物ＴＢ週間定例入札 2130 米：7月耐久財受注（商務省） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 27 August, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省4週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札