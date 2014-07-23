24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 24 July, 2014 0850 ６月貿易統計（財務省） - （輸出：＋１．０％、輸入：＋８．４％、6429 億円の赤字） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 主な決算 アドテスト、キヤノン、信越化学、ファナック ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２３日（水） 英：カーニー総裁が世界経済に関する討論会に参加（グラスゴー） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 The Boeing Company Q2 2014 Facebook Q2 DAIMLER AG 0830 英：７月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間７月２４日 ２４日（木） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Amazon.com Inc Q2 2014 Caterpillar Inc. Q2 2014 Ford Motor Company Q2 2014 General Motors Company Q3 2014 Starbucks NOKIA OYJ UNILEVER 0145 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：7月サービス部門ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ速報値 0830 英：6月小売売上高（国立統計局） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札