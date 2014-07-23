米金融・債券市場＝価格下落、地政学リスクで需要堅調との見方

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［ニューヨーク ２３日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時38分 102*03.50=3.2636% 前営業日終盤 102*10.00=3.2531% １０年債 米東部時間16時35分 100*09.00=2.4673% 前営業日終盤 100*09.50=2.4655% ５年債 米東部時間16時34分 99*28.25=1.6497% 前営業日終盤 99*27.25=1.6563% ２年債 米東部時間16時29分 100*01.75=0.4715% 前営業日終盤 100*01.50=0.4756% ２３日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債価格が若干下落した。ただ、地政 学リスクが意識されるなか米国債に対する需要は堅調に続くとの見方が出ている。 午後の取引で１０年債 価格はほぼ横ばい、利回りは２．４６５％で推移 している。３０年債 は４／３２安、利回りは３．２５９％。 この日は主要な米経済指標の発表がなかったこともあり、市場の注目は引き続き中東 とウクライナをめぐる地政学リスクに集まっている。 ＵＳバンク・ウエルス・マネジメント（オレゴン州）の債券調査部門責任者、ジェニ ファー・ベイル氏は、「地政学リスクが存在していることで、米国債利回りには下向き圧 力がかかる」との見方を示した。 Ｔボンド先物９月限 は横ばいの１３８─１８／３２。 Ｔノート先物９月限 は０．５／３２高の１２５─１３．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)
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