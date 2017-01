UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、地政学リスクで需要堅調との見方

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*02.50=3.2652% 前営業日終盤 102*10.00=3.2531% 10年債 米東部時間17時05分 100*08.50=2.4691% 前営業日終盤 100*09.50=2.4655% 5年債 米東部時間17時02分 99*28.25=1.6497% 前営業日終盤 99*27.25=1.6563% 2年債 米東部時間16時29分 100*01.75=0.4715% 前営業日終盤 100*01.50=0.4756% 23日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債価格が若干下落した。ただ、地政 学リスクが意識されるなか米国債に対する需要は堅調に続くとの見方が出ている。 午後の取引で10年債 価格はほぼ横ばい、利回りは2.465%で推移 している。30年債 は4/32安、利回りは3.259%。 この日は主要な米経済指標の発表がなかったこともあり、市場の注目は引き続き中東 とウクライナをめぐる地政学リスクに集まっている。 USバンク・ウエルス・マネジメント(オレゴン州)の債券調査部門責任者、ジェニ ファー・ベイル氏は、「地政学リスクが存在していることで、米国債利回りには下向き圧 力がかかる」との見方を示した。 同氏によると、USバンク・ウエルス・マネジメントは地政学リスクの高まりを踏ま え、年末時点の10年債利回り予想を3.2%とし、従来予想から20ベーシスポイント (bp)下方修正した。 この日はウクライナ東部で、親ロシア派武装勢力がウクライナ軍の戦闘機2機を撃墜 。また、イスラム原理主義組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザでは激しい戦 闘が続いた。 Tボンド先物9月限 は横ばいの138─18/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の125─13.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)